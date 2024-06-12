Также в компании подчеркивается, что их оборудование совместимо со всеми устройствами и программным обеспечением

Финская компания Flow Computing, специализирующаяся на разработке технологий для увеличения производительности процессоров, утверждает, что их новое оборудование способно значительно ускорить любой процессор благодаря параллельной обработке. Они утверждают, что данная технология может быть применима к различным устройствам и программному обеспечению. Компания планирует раскрыть подробности своего нового продукта в августе.

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Flow Computing получила финансирование в размере $4,3 миллиона от скандинавских венчурных компаний для разработки новых технологий, способных улучшить производительность процессоров. Они утверждают, что их параллельные процессоры (PPU) могут внести революцию в область процессоров.

Компания Flow, являющаяся дочерней компанией финского исследовательского института, высказывает мнение, что процессоры стали узким местом в архитектуре из-за ограниченной тактовой частоты. Они считают, что PPU могут помочь преодолеть этот барьер и эффективнее распределять нагрузку.

По словам компании, параллельная обработка может уменьшить задержку и использовать такты более эффективно. Дополнительный чип, интегрированный в процессор, позволяет быстрее переключаться между задачами, не меняя характеристики оборудования.

Flow предлагает интегрировать PPU в процессорный кристалл, что потребует обновления оборудования. Производителям, которые решатся на это, возможно потребуется несколько лет, чтобы выпустить такие устройства на рынок.

Однако, использование PPU не требует значительных изменений в аппаратных или программных конфигурациях. Чипы поддерживают существующие архитектуры и могут увеличить производительность процессора вдвое без переписывания программного обеспечения. Разработанный на базе искусственного интеллекта инструмент может помочь разработчикам максимально использовать новые возможности PPU.

Команда Flow считает, что изменяя количество ядер PPU, можно применить улучшения в разные устройства. Хотя параллельная обработка может повысить производительность, компания указывает на области, такие как искусственный интеллект и облачные вычисления, как наиболее выгодные. Подробности будут представлены на мероприятии Hot Chips 2024.