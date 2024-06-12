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Zelikman
Американские стартапы начали конкурентную борьбу на рынке зарядных устройств для электромобилей
Каждый бренд стремится создать всё более мощное устройство, способное зарядить авто максимально быстро.

  Популярность электромобилей продолжает стремительно расти на всей территории Соединённых Штатов Америки, и водители нуждаются в возможности быстрой зарядки. Компанию Flo - новатор в области зарядки электромобилей в Северной Америке, которая недавно выпустила свои новые устройства Ultra DC с мощностью 320 кВт на заводе в Оберн-Хиллз, Мичиган.

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  Эти устройства позволяют заряжать батареи электромобилей до 80% всего за 15 минут благодаря двойному порту с мощностью 320 кВт. Flo также следует строгим стандартам NEVI и закону "Buy America", обещая 98% надежности работы для уверенности водителей.

  Инновационная система управления кабелями EZLift от Flo - одна из ключевых особенностей, которая позволяет моторизированному подъемнику удерживать кабели над землей, обеспечивая большой радиус действия для подключения ко всем типам автомобилей. Эта технология делает кабели легкими и удобными в использовании.

  Зарядные станции для электромобилей становятся объектом соревнования, где стартапы стремятся превзойти друг друга в мощности, даже если автомобили пока не готовы к такому уровню. Недавно выпущенные Tesla Supercharger V4 официально имеют мощность 350 кВт, и компания намерена повысить эту мощность. Но даже при увеличении мощности, скорость зарядки Tesla пока кажется относительно невысокой: всего 40% заряда за 10 минут.

  В то же время стартап Gravity из Нью-Йорка развернул зарядные станции мощностью 500 кВт, которые считаются самыми быстрыми в США. Хотя пока они доступны только в Манхэттене, компания планирует расшириться, устанавливая тысячи новых станций по всей стране каждый год.

  Новая технология CarPlay от Apple будет интегрирована в совместимые автомобили, но быстрые зарядные устройства Ultra DC от Flo появились на рынке вовремя. Исследования показывают, что 64% взрослого населения в США живут вблизи общественных станций зарядки, и это увеличивает вероятность того, что они купят электромобиль.

  Flo делает свой вклад, имея парк из 100 000 зарядных станций, которые развернуты по всей Северной Америке. Компания управляет сетью в Мичигане и Квебеке. Согласно Луи Трембле, президенту и генеральному директору Flo, варианты быстрой зарядки необходимы для успешного перехода на электромобили. Во вторник компания привлекла новые инвестиции в размере 136 миллионов долларов США, что поможет расширить их решения по зарядке на всём континенте.

#сша #электромобили #зарядные устройства
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