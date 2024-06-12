Каждый бренд стремится создать всё более мощное устройство, способное зарядить авто максимально быстро.

Популярность электромобилей продолжает стремительно расти на всей территории Соединённых Штатов Америки, и водители нуждаются в возможности быстрой зарядки. Компанию Flo - новатор в области зарядки электромобилей в Северной Америке, которая недавно выпустила свои новые устройства Ultra DC с мощностью 320 кВт на заводе в Оберн-Хиллз, Мичиган.

реклама

Эти устройства позволяют заряжать батареи электромобилей до 80% всего за 15 минут благодаря двойному порту с мощностью 320 кВт. Flo также следует строгим стандартам NEVI и закону "Buy America", обещая 98% надежности работы для уверенности водителей.

Инновационная система управления кабелями EZLift от Flo - одна из ключевых особенностей, которая позволяет моторизированному подъемнику удерживать кабели над землей, обеспечивая большой радиус действия для подключения ко всем типам автомобилей. Эта технология делает кабели легкими и удобными в использовании.

Зарядные станции для электромобилей становятся объектом соревнования, где стартапы стремятся превзойти друг друга в мощности, даже если автомобили пока не готовы к такому уровню. Недавно выпущенные Tesla Supercharger V4 официально имеют мощность 350 кВт, и компания намерена повысить эту мощность. Но даже при увеличении мощности, скорость зарядки Tesla пока кажется относительно невысокой: всего 40% заряда за 10 минут.

В то же время стартап Gravity из Нью-Йорка развернул зарядные станции мощностью 500 кВт, которые считаются самыми быстрыми в США. Хотя пока они доступны только в Манхэттене, компания планирует расшириться, устанавливая тысячи новых станций по всей стране каждый год.

Новая технология CarPlay от Apple будет интегрирована в совместимые автомобили, но быстрые зарядные устройства Ultra DC от Flo появились на рынке вовремя. Исследования показывают, что 64% взрослого населения в США живут вблизи общественных станций зарядки, и это увеличивает вероятность того, что они купят электромобиль.

Flo делает свой вклад, имея парк из 100 000 зарядных станций, которые развернуты по всей Северной Америке. Компания управляет сетью в Мичигане и Квебеке. Согласно Луи Трембле, президенту и генеральному директору Flo, варианты быстрой зарядки необходимы для успешного перехода на электромобили. Во вторник компания привлекла новые инвестиции в размере 136 миллионов долларов США, что поможет расширить их решения по зарядке на всём континенте.