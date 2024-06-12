В ответ Пекин готов ввести аналогичные меры против западных компаний

Европейский союз планирует ввести дополнительные пошлины в размере 38,1% на электромобили из Китая с целью защиты автомобильной промышленности и решения экологических проблем. Это решение приведет к усилению торговой войны и увеличению цен на автомобили от различных компаний, включая китайскую BYD Co. и Tesla Inc.

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ЕС уведомил производителей, включая BYD Co., Geely Automobile Holdings Ltd., SAIC Motor Corp., о планируемых налогах, которые будут введены примерно 4 июля. Этот шаг был предпринят после расследования субсидий, проведенного европейской комиссией в прошлом году. Китайские автопроизводители усиливают свою деятельность на европейском рынке, что вызвано внутренней конкуренцией и стремлением занять лидирующие позиции в технологиях.

Пошлины на BYD составят 17,4%, на Geely — 20%, на SAIC — 38,1%. Остальные производители, не прошедшие проверку комиссией, будут облагаться пошлиной в размере 21%. Автопроизводители, не участвовавшие в расследовании ЕС, подвергнуты пошлине в размере 38,1%.

Китай заявил, что готов к возможным ответным шагам, включая меры по отношению к сельскому хозяйству, авиации и автомобилям с большими двигателями. Пекин уже начал рассмотрение некоторых видов европейских алкогольных напитков, и результаты могут быть получены в ближайшее время.

Экспорт электромобилей из Китая в Европу стремительно растет, в то время как до пандемии этот вид поставок был незначителен. Хотя расследование направлено на китайских автопроизводителей, высокие ставки также затронут ряд западных компаний, включая Tesla, BMW AG и Renault SA. В текущий момент пошлина на импорт легковых автомобилей из Европы в Китай составляет 15%.



