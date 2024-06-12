По имеющимся данным, взрывы прогремели в Винницкой, Киевской, Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях.





Сообщения из Украины указывают на осуществление новой волны авиаударов, направленных против военных и инфраструктурных объектов в Днепропетровской области. Взрывы произошли в населенном пункте Новомосковска, где расположена крупная военная база украинских формирований, а также в этом же районе находится нефтебаза, поражение которой подтверждают местные жители, выкладывая в сеть фото и видео с густым дымом в районе объекта. Взрывы и возгорания также зафиксированы в областном центре - Днепре.

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Также поступают данные о серии взрывов в Винницкой, Киевской, Одесской и Полтавской областях. Судя по всему, на аэродром в Миргороде были нанесены удары ракетами и беспилотниками.

По информации киевской городской администрации, ночная атака была проведена с использованием крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, запущенных с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты направлялись на Киев с южного участка, а также в направлении Украинской столицы двигались ударные беспилотники "Герань-2". Силы украинской противовоздушной обороны, якобы, отразили эту атаку, но по актуальным данным была произведена также и баллистическая атака. Одной из целей, вероятно, была новая нефтебаза, так как пожар в районе Киева продолжает полыхать.

Также сообщается об атаке на объект энергетической инфраструктуры в Сумской области, из-за чего 14 населенных пунктов остались без электричества. По аналитике Киевской школы экономики, убытки энергетического сектора Украины от военных действий составили $56,2 миллиарда к маю текущего года.