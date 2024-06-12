Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Поступают сообщения о новой волне ракетных ударов по военным и инфраструктурным объектам на Украине
По имеющимся данным, взрывы прогремели в Винницкой, Киевской, Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях.


  Сообщения из Украины указывают на осуществление новой волны авиаударов, направленных против военных и инфраструктурных объектов в Днепропетровской области. Взрывы произошли в населенном пункте Новомосковска, где расположена крупная военная база украинских формирований, а также в этом же районе находится нефтебаза, поражение которой подтверждают местные жители, выкладывая в сеть фото и видео с густым дымом в районе объекта. Взрывы и возгорания также зафиксированы в областном центре - Днепре.

реклама

  Также поступают данные о серии взрывов в Винницкой, Киевской, Одесской и Полтавской областях. Судя по всему, на аэродром в Миргороде были нанесены удары ракетами и беспилотниками.

  По информации киевской городской администрации, ночная атака была проведена с использованием крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, запущенных с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты направлялись на Киев с южного участка, а также в направлении Украинской столицы двигались ударные беспилотники "Герань-2". Силы украинской противовоздушной обороны, якобы, отразили эту атаку, но по актуальным данным была произведена также и баллистическая атака. Одной из целей, вероятно, была новая нефтебаза, так как пожар в районе Киева продолжает полыхать.

  Также сообщается об атаке на объект энергетической инфраструктуры в Сумской области, из-за чего 14 населенных пунктов остались без электричества. По аналитике Киевской школы экономики, убытки энергетического сектора Украины от военных действий составили $56,2 миллиарда к маю текущего года.

#сво #всу #армия #авиация #ракеты #вкс #удары
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: Во время полёта к МКС на космическом корабле Starliner произошли четыре утечки гелия
3
В России налажено серийное производство твердосплавного режущего инструмента для нужд машиностроения
19
Китай продемонстрировал отслеживание полета F-22 через спутник
2
Создатель Telegram объяснил, почему он пользуется телефоном Samsung за 170 евро
2
На выставке HeliRussia-2024 показали первый белорусский ударный дрон Hunter с ракетами и пулемётом
2
Складной iPhone появится раньше, чем ожидалось и не будет похож на Galaxy Z Fold 5
1
Анонсированы Resident Evil 7 и ремейк Resident Evil 2 для iPhone, iPad и Mac
+
Был MAN, стал БАЗ: в Петербурге начали выпуск кабин грузовиков Брянского автозавода
+
Высококлассные телефоны Samsung Galaxy первыми получат июньское обновление Android
1
На фоне презентации новой гиперзвуковой ракеты хуситы пообещали продолжать атаки на АУГ ВМС США
5
Китайские 5-нм чипы окажутся в десять раз дороже выпущенных на Тайване
12
Вывод монет Hamster Kombat будет доступен уже в июле
+
Легендарная Nokia Lumia 920 вот-вот вернется в новой версии на базе Android
3
Инженерный образец AMD Ryzen 5 9600X работает на частоте 5,7 ГГц на всех ядрах
10
Раскрыты подробности о мобильных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50
+
Call of Duty: Black Ops 6 будет занимать около 300 ГБ памяти
5
Швейцарские ученые создали первый в мире суперлазер на маленьком чипе
+
На берегу Каспийского моря построят город для развития IT-индустрии
+
Новое поколение карт AMD Radeon RX 8000 «RDNA 4» оснащено графическим процессором Navi 48 XTX
1
Ростех продемонстрировал улучшенный комплекс обнаружения атакующих ракет
+

Популярные статьи

"Abyss School" - не таких я помню школьниц (краткий обзор игры)
8
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
20
Core i9-14900KS vs Ryzen Threadripper PRO 7995WX – на что способен суперфлагман AMD в играх
7
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
12
Как работают телескопы - незаменимые инструменты всех астрономов
3
Эксперт Аткинсон: Вступив в бой с РФ, Запад проигрывает войну на четырех фронтах
2
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
10
Xbox Games Showcase 2024 - добейте выживших
5
О Петербургском международном экономическом форуме
14
США лихорадочно суетятся пытаясь догнать Россию и Китай в гиперзвуковой гонке — Asia Times
2

Сейчас обсуждают

Ivan Mikhailov
15:58
Когда Чимбал хохлом успел стать, он же беларус
Выпущен Chimbalix 24.2 Alphachi, и почему работа по спецификациям в среде Linux это плохая идея
андреи сергачев
15:57
Блин я уже заволновался думал ты сдох. А ты всё это время ваял с её творение
Выпущен Chimbalix 24.2 Alphachi, и почему работа по спецификациям в среде Linux это плохая идея
VirussX
15:43
Вот пусть и ходят в наполненных подливой в шароварах. 🤣🤣🤣
Аргентина планирует передать Украине неисправные штурмовики Super Etendard без двигателей
VirussX
15:38
Тебя петуха разбанили что ли? А подружка сосикель где?
Раскрыты подробности о мобильных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50
Мимо
15:30
У тебя разве что толстый буй лежит на твоей мерзкой упоротой сине-зелёной роже.
Ryzen 7 7800X3D останется королем игровых сборок, даже после выхода Ryzen 9000
Мимо
15:29
Аузын жап, жылдас.
Ryzen 7 7800X3D останется королем игровых сборок, даже после выхода Ryzen 9000
От LoL до KeK один шаг
15:28
А, все ещё в цпуз играешь?
Разогнанный до 5,7 ГГц Ryzen 5 9600X едва догнал стоковый Core i5-14600K в однопоточной нагрузке
Мимо
15:28
Выкидыш - это твой мозг. То, от чего твой организм избавился ещё во время внуриутробного развития.
Ryzen 7 7800X3D останется королем игровых сборок, даже после выхода Ryzen 9000
Михаил Авраменко
15:26
А Бирма чем провинилась?
AMD подарит игру при покупке Radeon RX 7800XT или RX 7700XT
Михаил Авраменко
15:22
Окраинская власть давно под контролем иностранцев. Людей крепостными уже сделали со своей мобилизацией. Остался последний шаг: как в старину продавать целые деревни и города со всем имуществом и насел...
NYT: Власти Украины начнут распродажу госкомпаний и активов для пополнения слабеющей казны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем