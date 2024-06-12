Предполагается, что на данном предприятии могло быть запущено производство боеприпасов для ВСУ.

Сведения от Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины подтверждают информацию о том, что одно из промышленных предприятий в Киевской области было уничтожено в результате ночного удара со стороны Вооруженных сил Российской Федерации.

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Фотографии с места происшествия, на которых изображение горящего объекта размыто, свидетельствуют о прилете на объект, связанный с военной промышленностью. Ранее появлялась информация в украинских социальных сетях о работе противовоздушной обороны в районе городов Бровары, Борисполь и Белая Церковь, расположенных в Киевской области.

Удары имели комбинированный характер: сначала атаковали дроны типа "Герань", затем в деле принимали участие гиперзвуковые ракеты "Кинжал". По последним данным, один из ударов привел к полному уничтожению объекта, на котором готовились к началу производства боеприпасов, включая артиллерийские снаряды НАТОвского образца.

Вероятно, что на фотографиях ГСЧС по Киевской области изображен именно этот уничтоженный объект.

Необходимо напомнить, что ранее поступила информация о запуске производства на территории Украины предприятия немецкой компании Rheinmetall. Рассказал о данном событии министр Украины по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин. Украинские рабочие начали производство под наблюдением немецких специалистов, однако город, в котором организовано это предприятие, не был уточнен украинским чиновником.