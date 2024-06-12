Сообщается, что в ходе авиаударов по Киеву использовались ракеты Кинжал.

В ночь с 11 на 12 июня проведена атака со стороны Вооруженных сил Российской Федерации на объекты ВСУ. Различные районы, среди которых и Одесская область, подверглись огневому поражению.

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Взрывы были слышны на ряде военных объектов в Одессе. По актуальной информации, одной из атакованных целей является транспортный узел, сквозь который проходят поставки с оружием и боеприпасами из стран Североатлантического Альянса. Атаки начались с уничтожения объектов в Днепропетровской области ночью. Российские беспилотники-камикадзе нанесли удары по объектам в Павлограде, служащим перевалочным пунктом, через который войска, оружие, техника и боеприпасы идут дальше в сторону Покровска Донецкой Народной Республики.

После этого воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины. По меньшей мере два боеприпаса поразили цель на военном аэродроме в Миргороде, Полтавской области.

Примерно в 4:00 по московскому времени появились данные о запуске ракет "Кинжал". Вслед за этим начали поступать сообщения о взрывах в столице Украины. Важно отметить, что в это время Зеленский находился в европейских странах на "конференции по восстановлению Украины". Известно, что произошло по меньшей мере 4 взрыва в Киеве. Следом за этим случились взрывы в Сумах, а затем прошла новая волна атак на объекты украинской столицы - по крайней мере еще 3 взрыва. В настоящее время воздушная тревога на объектах Украины не была отменена.