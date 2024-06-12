Соединённые Штаты продолжают пытаться ограничить развитие Китая в сфере искусственного интеллекта.

По информации инсайдеров, администрация Байдена изучает возможность применения дополнительных ограничений по доступу китая к технологиям чипов, применяемым в области искусственного интеллекта. В частности, рассматривается новое оборудование, только что появившееся на рынке.

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Предполагаемые меры должны ограничить способность китайской стороны использовать передовую технологию чипов, известную как Gate All-Around, или GAA. Внедрение этой архитектуры обещает усовершенствовать мощность полупроводников, и в настоящее время производители микросхем активно этим занимаются.

Пока неясно, когда будут приняты окончательные решения по данному вопросу. Люди, находящиеся в курсе дела, отмечают, что сейчас определяется область применения потенциального правила. Цель США - затруднить Китаю создание сложных вычислительных систем, необходимых для работы с моделями искусственного интеллекта, и ограничить доступ к данной технологии до ее коммерциализации. Некоторые из крупных компаний, включая Nvidia Corp., Intel Corp. и Advanced Micro Devices Inc., планируют начать массовое производство полупроводников с использованием дизайна GAA в ближайшем будущем.

США уже принимали ряд мер по ограничению продажи Китаю передовых полупроводников и инструментов для производства микросхем. Министр торговли Джина Раймондо высказывала намерение ужесточить данные меры при необходимости, чтобы предотвратить переход передовых технологий искусственного интеллекта в руки Пекина, якобы, из-за опасений относительно возможного преимущества Китая в военной области.

Между тем, администрация Байдена продолжает работу, вырабатывая новые нормативные акты перед предстоящими президентскими выборами в ноябре и определяя, на какие технологии стоит обращать основное внимание.