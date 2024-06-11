Боец далеко не первый и не последний гражданин США, который прибыл в зону Спецоперации для борьбы с украинскими формированиями

В интернете появились видеоматериалы, на которых бывший боец морской пехоты армии США Уильям Бейкер делится своей историей, как он оказался в зоне боевых действий, перешедший на сторону российских вооруженных сил.

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Житель Аризоны, служивший на родине в звании младшего капрала, был уволен из вооруженных сил США из-за отказа от прививки во время эпидемии. Молодой человек искренне желал защищать свою страну, однако, она его подвела. По словам бывшего морского пехотинца, «американская свобода» оказалась не для всех. Неизвестно, что именно побудило бывшего военнослужащего США перейти на сторону российских войск.

Экс-морпех не первый и не последний американец, вступивший в ряды российской армии. Один из его земляков с позывным "Вил" уже служит в интернациональной бригаде «Пятнашка», а другой уже подписал контракт с Минобороны РФ и ждет гражданства.

Ранее американец также участвовал в интернациональной бригаде «Пятнашка», сражаясь и освобождая один из городов на линии боевого соприкосновения. Он даже установил американский флаг на одном из зданий и уничтожил спутниковые системы Starlink при помощи дронов.

Бывший морской пехотинец по имени Вил в одном из интервью объяснил, почему он теперь сражается за российский народ. Он утверждает, что после вторжения в Афганистан и бомбежки фермеров и людей, находящихся на лошадях, как американец, он чувствовал сильное разочарование в демократии и свободе, за которые он когда-то сражался и готов был отдать свою жизнь.