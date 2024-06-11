По мнению предпринимателя, передача данных сторонним сервисам, в которых компания не смыслит, является небезопасной

На прошлой всемирной конференции разработчиков в городе Купертино было сказано всего лишь несколько слов о партнерстве Apple с OpenAI. Apple решила интегрировать ChatGPT в Siri, но это будет опциональной функцией. В случае, если Siri считает, что это поможет ответить на вопрос пользователя, ассистент попросит разрешения на доступ к чат-боту. Также пользователи должны будут подтвердить свое согласие на отправку фотографий, PDF-файлов и других документов в ChatGPT.

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Apple представляет это сотрудничество как более безопасный и ориентированный на конфиденциальность способ использования ИИ. Но Маск не поддерживает эту идею. Он утверждает, что если Apple внедрит OpenAI на уровне операционной системы, то вся продукция техногиганта будут запрещены в его компаниях из-за нарушения безопасности. Он объявил, что всех посетителей Tesla, X и SpaceX будут проверять на наличие гаджетов Apple у входа.

Маск также сделал заявление, что Apple не смогла разработать свой собственный ИИ, несмотря на это, она гарантирует безопасность и конфиденциальность. Он подчеркнул, что передача данных стороннему ИИ, которого они сами не понимают и не могут создать аналога, не обеспечивает конфиденциальность.

Apple в свою очередь заявляет, что никогда не отправляет данные пользователей в OpenAI без предварительного запроса. Компания утверждает, что для пользователей, получающих доступ к ChatGPT, встроены механизмы защиты конфиденциальности, включая скрытие IP-адресов и отказ от сохранения запросов OpenAI. Новая опция появится в будущих обновлениях iOS, iPadOS и macOS в текущем году.