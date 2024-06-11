Устройство имеет радиатор и систему активного охлаждения с одним вентилятором

Компания MSI представляет новый адаптер расширения M.2 который был анонсирован на выставке Computex 2024. Эта карта, получившая название M.2 Xpander-Aero Slider Gen 5, расширяет возможности установки дополнительных двух M.2-накопителей на скоростях Gen 5.

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Одним из основных преимуществ нового устройства расширения от MSI стал способ размещения накопителей M.2. В отличие от других исполнений, требующих снять радиаторы и установить SSD в стандартные слоты M.2, данная плата получила два отсека, а осуществить замену накопителей можно будет с задней стороны адаптера. Это обеспечивает легкий доступ к накопителям и возможность горячей замены, что является преимуществом для пользователей.

Устройство окрашено в матово-черный цвет и имеет радиатор с вентилятором охлаждения. В простое карта расширения останавливает работу кулера, что особенно удобно для твердотельных накопителей M.2 NVME с низким энергопотреблением, так как охлаждение необходимо лишь для накопителей Gen 3, Gen 4 и Gen 5.

Новый адаптер MSI является отличным выбором для пользователей, нуждающихся в двух дополнительных слотах M.2. Оно предлагает возможность горячей замены и легкий доступ к накопителям через задние слоты pcie, что делает его пригодным для потребительского использования. Также у него есть преимущество перед корпусами SSD M.2 с портом USB 3.2, так как обеспечивает скорость Gen 5. Из-за этой же особенности данная карта расширения может продаваться и по более высокой цене, в сравнении с конкурентами.