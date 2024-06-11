По мнению аналитиков, это подчеркивает технологический разрыв между компаниями

Как сообщает издание Bloomberg, разница в стоимости акций между компанией Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и основным производителем микросхем в Китае Semiconductor Manufacturing International Corp. приближается к максимальной за почти два десятилетия, что подчёркивает трудности, с которыми сталкивается Пекин в развитии местной индустрии производства микросхем.

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Частично благодаря новейшим возможностям в производстве микросхем, акции TSMC в Тайбэе выросли в текущем году на 48%, в то время как акции SMIC упали на 7,5%, что может привести к самому большому разрыву в годовых показателях акций двух компаний с 2005 года. Эта разница возникает несмотря на старания крупнейшего китайского инвестиционного фонда в сфере полупроводников, известного как Big Fund III, предпринимаемые на фоне политики США по ограничению этого развития.

Прогресс в технологиях SMIC "не приходит мгновенно, даже при больших финансовых вливаниях", отметил Шэнь Мэн, руководитель Пекинского инвестиционного банка Chanson & Co.

На данный момент Китай способен производить 7-нанометровые микросхемы, отставая на два поколения от самых сложных полупроводников, производимых в коммерческих масштабах, и стремится продвинуться до 5-нанометровых микросхем. TSMC использует оборудование для литографии в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне для создания более совершенных 3-нм микросхем, но такое оборудование не может быть экспортировано в Китай из-за контроля над экспортом.

"Даже если SMIC сможет производить 5-нм микросхемы, их стоимость будет как минимум в 10 раз выше, чем у микросхем, производимых TSMC без использования оборудования EUV. Технологический разрыв - это не только достижение определённого уровня, но и то, насколько эффективно вы можете его достичь", - считают аналитики.

Хотя правительство представило несколько деталей о Третьем инструменте национального инвестиционного фонда в области интегральных схем, который известен как Big Fund III, инвесторы надеются, что это поможет решить некоторые проблемы в секторе.



