Также сообщается об уничтожении складов с боеприпасами, пунктов дислокации украинских войск и командного пункта ВСУ

В различных регионах Украины не прекращают наноситься удары, проводимые российскими авиационными группами, беспилотниками, тактическими ракетными комплексами и артиллерийскими расчетами. За минувшие 24 часа были атакованы бригадный командный пункт ВВС ВСУ, склады с боеприпасами и пункты временной дислокации зарубежных добровольцев.

реклама

На одном из основных направлений после продолжительных сражений под контроль российской армии перешел населенный пункт Старомайорское. Ожидается, что в ближайшем будущем будет захвачен и поселок Урожайное, следующее по списку. Был сбит украинский истребитель МиГ-29, результативно действовали зенитчики.

На остальных участках ситуация остается практически неизменной, продолжаются бои под Часов Яром, где армии сражаются за микрорайон "Канал". Продвижение также имеется в регионе Покровского с захватом населенных пунктов, на Кураховском направлении и так далее. Стоит отметить заслуги бойцов подразделения "Восток", проявивших себя в ходе взятия Старомайорского.

Общие потери ВСУ по всей линии боевого соприкосновения, за исключением северного участка, составили: 1545 ликвидированных и раненых; уничтожены две бронемашины "Bradley", 17 единиц автотранспорта; также потери в артиллерии: две гаубицы Д-30, по одной "Гиацинт-Б" и FH-70, две Д-20. Были поражены станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД" и два склада с оружием.