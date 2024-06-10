У российских компаний есть все необходимые для этого ресурсы и возможности

Согласно прогнозам Bitriver, российские компании, занимающиеся майнингом, имеют возможность существенно увеличить свои мощности после легализации добычи криптовалюты. Существует вероятность того, что Российская Федерация станет лидером по мощностям для майнинга биткоина во всём мире.

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На сегодняшний день лидерство принадлежит Соединённым Штатам Америки, однако в ближайшие 5 лет ситуация может поменяться, и Россия станет крупнейшим майнером BTC.

Вместе с добычей криптовалюты, шахтёры начинают сотрудничать с компаниями в области искусственного интеллекта. Стремительное расширение инфраструктуры для ИИ после выпуска модели ChatGPT в 2022 году, привело к увеличению спроса на обработку больших объемов данных. Центры обработки данных, которые используются майнерами биткоина, начинают арендоваться компаниям, занимающимся разработкой приложений на основе искусственного интеллекта. Для майнеров сдача части мощностей в аренду стала дополнительным источником дохода, как сообщает Bloomberg.

Также, отмечается рост спроса на цифровые активы на мировом рынке. Инвесторы покупают Bitcoin в больших объемах, чем криптодобытчики могут добывать. Объем закупок криптовалюты, в среднем, больше в 5,5 раза, чем Bitcoin добывается , по отчетам Glassnode.

По мнению Bitriver, в течение следующей пятилетки Российская Федерация может занять первое место по хешрейту в Bitcoin. Согласно информации от blockchain.com, объем вычислительных мощностей сети на конец прошлой недели упал до 566,873 EH в секунду с середины весны текущего года. Воскресенье стало началом восстановления хешрейта, при этом цена BTC оставалась ниже $70 000.