В ходе форума компания обсудит со своими партнёрами будущие поставки техники

Компания Рособоронэкспорт продемонстрирует отечественные боевые винтокрылые машины на международном форуме Helirussia 2024, который стартует уже сегодня в МВЦ "Крокус Экспо".

реклама

Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев подчеркнул, что российская вертолетная индустрия успешно удовлетворяет потребности Министерства обороны России с помощью передовых машин, показавших высокую эффективность в реальных боевых действиях. Доступные производственные ресурсы дают возможность выполнять гособоронзаказ и контракты по экспорту. В списке контрактов корпорации свыше 170 винтокрылых машин для более чем 20 государств. Наиболее популярны Ка-52Э, Ми-28НМЭ, Ми-171Ш, Ми-35М и Ми-35П.

На Helirussia 2024 Рособоронэкспорт представит свои вертолеты на общем стенде вместе с другими компаниями госкорпорации Ростех. Помимо этого, будут показаны новые ударные боеприпасы и легкая универсальная управляемая ракета 305Э. Сотрудники компании проведут презентации вертолетов, раскроют их характеристики и преимущества перед зарубежными аналогами.

В ходе форума Рособоронэкспорт обсудит с зарубежными покупателями вопросы поставок техники, а также возможности совместной разработки и производства новых образцов техники с применением российских технологий.

Генеральный директор подчеркнул, что компания готова к сотрудничеству с зарубежными партнерами для разработки и выпуска новых вертолетов с применением уникальных технологий.