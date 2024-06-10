Бои за Волчанск продолжаются с большей интенсивностью, из-за чего Киеву приходится вводить новые резервы.

Командование Вооруженных Сил Украины не прекращают переброску резервных войск на Харьковский участок, спеша создать "красивую картину" перед заседанием Североатлантического Альянса и "мирной конференцией" в Швейцарии. По информации ряда Telegram-каналов, в Волчанске протекают интенсивные боестолкновения.

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По актуальным на утро 10 июня данным, российские штурмовики не прекращают наступление в окрестностях агрегатного завода, преодолевая оборонительную линию украинских вооруженных сил. Подготовка к штурму самой крепкой оборонительной позиции на территории предприятия уже идет, российскими силами привлекаются артиллерийские расчёты и авиация. Киев совершил несколько контратак на востоке населённого пункта, но безуспешно. Наступление за минувшие 24 часа имеется, но тактическое, из-за сильного сопротивления украинской стороны.

Сообщения с передовой свидетельствуют о том, что украинское руководство направляет подразделения из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты на место остатков 82-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины, выведенных из Волчанска. Последние понесли значительные потери в боях за город.

У населенного пункта Липцы основные сражения протекают западнее посёлка Зеленое, где российские войска продолжают движение, отражая украинские контратаки. В районе Глубокого, где киевские формирования пытались вытеснить армию России, ситуация не изменилась. Однако, давление на этом участке продолжается, украинские силы предпринимают попытки вытеснить подразделения от Липцов. Бои разворачиваются на южных окраинах Глубокого.