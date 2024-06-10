Филиал корпорации Microsoft Xbox раскрыл планы по выпуску новых игр

Филиал корпорации Microsoft Xbox объявил о свежих релизах известных серий Doom и Gears of War в рамках воскресной презентации, где был представлен план на грядущий год для проблемного игрового подразделения.

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В сети уже опубликован трейлер долгожданной игры Doom: The Dark Ages. В ролике демонстрируется сам геймплей, где можно наблюдать как Палач Рока использует новые типы оружия, как например "Щит-пила", или огромный экзоскелет для борьбы с гигантскими демонами. Среди других новинок - выход пошаговой ролевой игры под названием Clair Obscur: Expedition 33 и сюжетное продолжение Life is Strange: Double Exposure, а также новые проекты Xbox, включая Perfect Dark и Avowed.





Презентация, проводимая Xbox каждое лето, оказалась не совсем вовремя. Microsoft до сих пор осваивает октябрьскую сделку на 69 миллиардов долларов с разработчиком игр Activision Blizzard Inc. В январе компания уволила 1900 сотрудников в игровом бизнесе и по-прежнему стремится к снижению расходов. Прошлым месяцем Xbox закрыла три дочерние компании, включая Tango Gameworks, создателей хита 2023 года Hi-Fi Rush. В центре Лос-Анджелеса, где профессионалы индустрии собрались на Summer Game Fest и другие мероприятия, появился электронный рекламный щит, вспоминающий несколько закрытых в текущем году компаний, включая Xbox и других издателей игр.

"Ушли, но не забыты", - гласила надпись.