Заявлено, что устройства с данными чипами смогут выводить изображение на шесть 4K-мониторов

Док-станции зачастую предоставляют альтернативу более дорогим вариантам Thunderbolt, используя методы сжатия данных для передачи видеопотоков с высоким разрешением через обычные USB-порты. Главное преимущество заключается в том, что эти док-станции могут подключать больше дисплеев, чем Thunderbolt, при более доступном ценовом диапазоне.

реклама

На последнем мероприятии Dell компания Synaptics объявила о возможности подключения шести 4K-дисплеев к ноутбуку Dell XPS с помощью своей технологии "DisplayLink Pro". Это особенно важно для доступного док-решения. Основой для этого является новый чипсет Synaptics DL-7000, способный управлять дисплеем 1080p с частотой обновления 240 Гц. В то время как док-станции DisplayLink могут работать с 4K-дисплеями частотой 120 Гц или одним 4K-экраном до 144 Гц.

Единственным способом определить наличие чипсета DisplayLink DL-7000, по-видимому, будет наличие логотипа с надписью "DisplayLink Pro".

Помимо изначальных спецификаций, DisplayLink Pro представляет интересное развитие понятия док-станции. Как отмечается в отчете, Synaptics называет свою технологию сжатия "программной видеокартой", независящей от GPU, что позволяет ей работать на различных устройствах независимо от их графического оборудования.

PCWorld также сообщает, что компания продемонстрировала производителям док-станций на выставке Computex-2024 возможность загружать пользовательское ПО и приложения непосредственно в док-станции.