Сообщается о ликвидации нескольких групп ВСУ, пытавшихся контратаковать на данном участке.

На севере Харьковского направления происходят ожесточенные схватки, военные части России двигаются вперед тщательно и медленно. Сложное положение сохраняется как в районе Волчанска, так и возле Липцев, противник стремится вернуть себе инициативу. Об этом сообщает ряд информационных Telegram-каналов.

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В Волчанске отряды штурмовиков "Бесстрашных" сражаются за агрегатный завод, где украинская сторона устроила мощные опорные точки. Невзирая на отчаянное сопротивление, за прошедший день российским бойцам удалось взять еще два сооружения на территории завода, вытеснив оттуда киевские формирования, которые пытались контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции. Подобные попытки противоборствующей стороны удачно отражены российскими войсками в районе Парка Горького и на восточных окраинах города. Общий прогресс в городской застройке составил примерно 250 метров.

На Липцевском направлении бои не прекращаются в районе населенного пункта Глубокое, где Киев совершил наступление, поддерживаемое танковыми силами. Несмотря на это, ему не удалось достичь успеха, военные России отразили атаку. В то же время ситуация остается напряженной, командование наращивает резервы, чтобы попытаться выбить украинские силы с доминирующих позиций. На данном этапе можно сказать, что российские бойцы перешли к обороне, поражая украинские войска. Есть также информация о продвижении российских сил на запад от населенного пункта Зеленое, где штурмовые отряды захватили две доминирующие высоты.

На сегодняшний день на Харьковском направлении происходят противостояния, продвижение российских войск замедлилось, но российская сторона смогла сковать войска Украины своими действиями. Украинское командование вынуждено продолжать перемещение резервов с других направлений, ослабляя их.