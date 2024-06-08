По мнению политика, администрация Байдена сделала всё, чтобы ослабить мировое лидерство США

Американский политик Томас Мэсси предположил, в беседе с журналистом Такером Карлсоном, что будущее доллара становится всё "туманнее", так как в мире уже формируется новая финансовая система. По его мнению, в скором времени американские доллары могут перестать быть использованы в качестве резервной валюты.

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Мэсси отметил, что после просмотра интервью Такера Карлсона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, он пришел к выводу, что нельзя не согласиться с данными о том, что до введения санкций, около 70% международных транзакций в России были проведены в американских долларах, но после принятия санкционных мер этот показатель снизился до 20%.

Политик убежден, что западная коалиция "стреляет себе в ногу" подобными инициативами, так как ограничивая использование доллара для транзакций, Соединённые Штаты теряют 3% комиссии. В результате администрации Байдена приходится печатать больше денег, чтобы компенсировать эти потери, а в это время Россия и её союзники развивают новую систему международных расчетов. Этим самым, Штаты посылают сигнал о том, что доллар становится ненадежной валютой.

Ранее лидер России подчеркнул неспособность американской экономики удерживать лидерство в условиях многополярного мира. Система, основанная на доверии к доллару США, уже не столь тверда как в прошлом. Основными проблемами американской экономики являются растущий госдолг, инфляция и злоупотребление своими финансово-политическими инструментами.