Всё больше вероятность того, что ФРС отложит снижение процентных ставок до самого конца 2024 года

В мае количество рабочих мест в США увеличилось, а средняя заработная плата повысилась, что позволило трейдерам пересмотреть сроки снижения процентных ставок Федеральной резервной системы.

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Отчет Бюро статистики труда указывает на рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 272 тысячи в мае, превзойдя ожидания экономистов. Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,4% за месяц и на 4,1% за год, увеличившись по сравнению с предыдущими данными. Несмотря на это, уровень безработицы увеличился до 4% с 3,9%, достигнув этого уровня впервые за два года.

Эти последние данные показывают, что рынок труда продолжает вызывать сомнения и смягчать влияние высоких процентных ставок и цен на экономику. Это может поддержать инфляционное давление и усилить осторожное отношение ФРС к денежно-кредитной политике.

Экономисты будут внимательно следить за обновленными квартальными прогнозами после неожиданного потенциала роста инфляции и занятости в начале года. Они ожидают, что ставки не будут понижены раньше конца 2024 года.

Индекс S&P 500 снизился, казначейские облигации были проданы, а доллар укрепился после публикации данных. Также серьезная коррекция прошла на рынке цифровых активов. Трейдеры уменьшили вероятность снижения ставок ФРС в этом году, учитывая слабые данные о производстве и вакансиях.