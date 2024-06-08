Сообщается, что данное изделие способно с точностью поражать цели на расстоянии свыше 2 км

Финская организация SAKO представила свой новый продукт - снайперскую винтовку TRG 62 A1. После тщательных испытаний на поле с привлечением опытных стрелков были внесены все необходимые изменения в само оружие.

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"TRG 62 A1 станет новым эталоном в военной промышленности, пошагово модифицируя предыдущие снайперские винтовки SAKO TRG-22 и TRG-42", - утверждает сам создатель.

Оружие TRG 62 A1 калибра 9,5×77 мм было создано непосредственно для специальных подразделений, имеет вес 7 кг и может стрелять на расстояние превышающее 2 км. Увеличение дальности стрельбы стало возможным при помощи нового калибра .375 Cheytac, который превосходит стандартные калибры, как например .308 Win и .338 Lapua Magnum.

"Это не просто винтовка; это изменение правил игры в области точной стрельбы на большие расстояния", - отмечают в организации.

Новейшая система, обеспечивает отличную точность, дистанцию действия и надежность. Первая модель этой серии была произведена в 1989 году, став преемницей TR-6. С того момента данная серия вооружений получила широкое распространение по всему миру, включая арсеналы российских спецподразделений. Сам же разработчик считает, что новая модель TRG 62 A1 также будет иметь высокий спрос в различных регионах мира.