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Zelikman
Предприятие Электроника России начало производство сверхминиатюрных светодиодных ламп
Данная продукция используется для обозначения и подсветки оборудования на кораблях, в автотранспорте, на борту самолетов и вертолетов

  Предприятие "Электроника России" входящее в состав государственной корпорации Ростех начало массовый выпуск сверхмелких светодиодных ламп. Их основное предназначение - обозначение и подсветка оборудования на кораблях, в автотранспорте, на борту самолетов и вертолетов. С помощью использования современных материалов, такие изделия выдерживают механическое воздействие, повышенную влажность и экстремальные температуры.

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  Сверхмелкие светодиоды, созданные экспертами из Томского НИИ полупроводниковых приборов, входящего в "Электронику России", спроектированы для замены устаревших мелких ламп накаливания в оборудовании. Обновлённые светодиоды работают дольше как минимум в десять раз, со сроком службы около 50 тысяч часов. По размерам лампы могут быть от 7 до 9 миллиметров, а их диаметр меньше 3,2 миллиметров, вес изделий - 0,2 грамма.

  В новейших сверхмелких светодиодных лампах используется специализированная разработка от НИИПП светорассеивающий материал корпуса, защищающий лампы в экстремальных условиях использования. Эта технология позволяет изделиям в будущем получить категорию качества "ВП" (военная приемка).

  "Мы получили запросы от клиентов из авиационной индустрии о создании замены сверхминиатюрным лампам накаливания, разработанным еще в советские времена. Запасы таких изделий истекают, а на рынке присутствуют только иностранные аналоги, не соответствующие всем необходимым техническим требованиям. Первые партии наших новых ламп уже поставлены заказчикам, и мы получили положительные отзывы. Производственные мощности НИИПП позволяют полностью удовлетворить потребности отечественного рынка. На сегодняшний день первая партия наших ламп уже отправлена производителям оборудования для авиации", - сообщил гендиректор НИИПП Евгений Монастырев.

  Данные изделия производятся в трех вариантах исполнения для различных способов применения и с разными выводами: байонетные, аксиальные и радиальные.

#россия #технологии #производство #лампы
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