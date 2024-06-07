На сегодняшний день Viper Xtreme 5 RGB DDR5 MPower самые производительные потребительские планки памяти

На выставке Computex, на стенде Patriot, были представлены новые сверхскоростные оперативная память и твердотельный накопитель от компании, которые достигают высочайших скоростей в своих категориях. Модули памяти установили новые рекорды в области потребительской оперативной памяти.

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Совместно с MSI, Patriot представила серию Viper Xtreme 5 RGB DDR5 MPower. При нормальной работе эти модули памяти могут превысить скорость до 8000 МТ/с, что характерно для DDR5. Однако, разогнанные модули ECC RDIMM достигают невиданных 11500 МТ/с.

MSI оснастила модули полностью серебристым алюминиевым радиатором для контроля температуры на таких высоких скоростях, а также предоставила утилиту разгона EZ Dashboard для управления синхронизацией и напряжением. В сравнении, G.Skill и Asus работали над разогнанным комплектом DDR5 до 10 000 МТ/с в 2022 году, но достигли этого только благодаря настройкам, которые редко используются на практике.

Patriot утверждает, что новая скорость оперативной памяти поможет в редактировании видео, искусственном интеллекте, рабочих процессах и играх. Однако, большинство игр отличного качества всё еще могут хорошо работать на памяти DDR4, которая остаётся более доступной и совместимой с большим количеством материнских плат.

В то же время, JEDEC развивает DDR6, которая находится на стадии разработки. Новый стандарт сможет предоставить скорость до 21000 МТ/с, когда будет доступен для потребителей.

Также на Computex 2024, компания Patriot показала твердотельный накопитель Viper PV573 PCIe 5.0 NVMe. Он обеспечивает скорость чтения до 14 ГБ/с и записи до 12 ГБ/с, превосходя аналогичные накопители PCIe 5.0. Отличительной особенностью представленного накопителя от Patriot является компактный радиатор, обеспечивающий максимальную скорость без необходимости огромных систем охлаждения, какие требуют другие накопители с похожими характеристиками.