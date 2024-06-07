Также сообщается о поражении портовой инфраструктуры в Одесской области

В ночное время с 6 на 7 июня произошли новые удары российских вооруженных сил по объектам украинских формирований за пределами линии противостояния. Начался авианалёт с ударов по резервным подразделениям Вооруженных сил Украины в Харькове. Было сожжено несколько бронеавтомобилей на Харьковской областной автодороге, перевозивших резервы к линии соприкосновения. Также было поражено несколько единиц тяжелой бронетехники, и различные типы вооружений, к примеру буксируемые гаубицы, переданные украинской армии Соединёнными Штатами.

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Вместе с этим были проведены удары по портовой инфраструктуре в Ильичевске Одесской области. По актуальной информации, это был объект логистики, через который западные страны переправляли военные грузы на Украину. Несколько прилётов было зафиксировано в Полтавской области, где была обнаружена и поражена пусковая система украинской противовоздушной обороны.

Также источники сообщают, что ночью можно было услышать мощный взрыв в Киевской области. Поступает информация о поражении военного объекта в окрестностях Белой Церкви. По имеющимся данным, был поражен пункт базирования систем противовоздушной обороны, где располагался и личный состав батареи.

Российская авиация отработала и по украинским позициям к югу от Волчанска. Стоит напомнить, что населённый пункт на данный момент фактически разделен на две половины, северная из которых контролируется подразделениями Российской Федерации.