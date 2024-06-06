Аналитики считают, что вероятность поставок оружия Россией противникам США и НАТО вполне высока.

Аналитики в различных странах всего мира дискуссируют по поводу заявлений главы России, произнесенных в ходе встречи с представителями зарубежных информационных агентств накануне. В этом заявлении шла речь о возможной реакции Российской Федерации на поставки Украине дальнобойного оружия со стороны Запада.

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"Если Украине поставляют дальнобойное оружие с возможностью наносить удары по России, то почему Россия не может себе позволить поставить аналогичное оружие в те регионы, где могут быть поражены чувствительные объекты стран Запада", - заявил Владимир Владимирович Путин

Особенно активизировались аналитики из стран Североатлантического Альянса, что свидетельствует о серьезном восприятии слов главы России. Например, в Соединённых Штатах выражают тревогу по поводу перемещения российского Военно-Морского флота в Карибский бассейн для учений. В прессе Флориды говорят о том, что это действие ВМФ РФ может вызвать нарушение стабильности и нервозность в Штатах, тем временем в Канаде начали сравнивать это даже с Карибским кризисом. В целом на Западе любое движение российских кораблей в страны Латинской Америки рассматривается через призму происходивших в 1962 году событий.

В то же время существуют мнения о том, что Российская Федерация способна разместить ракетные системы на Ближнем Востоке, из-за чего плавание кораблей недружественных стран например через Красное море или Персидский залив станет опасным. Кроме того, танкеры с нефтью, предназначенные для американцев или британцев, могут оказаться под угрозой со стороны заинтересованных региональных сил. И основная версия, которую высказывают на Западе, - это "поставки хуситам в Йемен или шиитам в Ираке".