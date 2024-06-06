Данную информацию подтвердили и украинские источники

Военные России продолжают прогресс на различных участках в районе ранее освобожденного поселка Очеретино. После вступления в новое поселение Новоалександровка, находящееся к северо-западу от Очеретино, российские военные сдвинулись и к северу от этого поселка. Благодаря успешным действиям Вооруженных сил России удалось захватить контроль над территорией между Новоалександровкой и ранее освобожденным несколько недель назад поселком Архангельское.

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Украинская сторона признала потерю примерно 4 квадратных километров территории и приближение российской армии к поселку Калиново с юга. Также Киев утратил контроль над примерно 1 квадратным километром территории к северо-западу от Архангельского. Итак, общие территориальные потери украинских формирований только за один день на данном участке линии соприкосновения оцениваются в 5 квадратных километров.

Примерное увеличение площади территории под контролем на север от Очеретино за последние несколько дней, без учета освобождения Архангельского, Новокалиново и Керамика, можно увидеть на изображении ниже.

Ситуация для украинских формирований всё также напряжена. В руководстве ВСУ опасаются каких-либо новых участков противостояния, в частности речь идёт о возможном новом наступлении в Сумской области. Такой расклад еще сильнее растянет украинские силы и ослабит линию обороны. Вдобавок к этому, Киев вновь может потерять контроль над крупными территориальными отрезками, что в настоящий момент критично для позиций на международной арене.