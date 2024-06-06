Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Российские войска за сутки освободили еще 5 квадратных километров в окрестностях Очеретино
Данную информацию подтвердили и украинские источники

  Военные России продолжают прогресс на различных участках в районе ранее освобожденного поселка Очеретино. После вступления в новое поселение Новоалександровка, находящееся к северо-западу от Очеретино, российские военные сдвинулись и к северу от этого поселка. Благодаря успешным действиям Вооруженных сил России удалось захватить контроль над территорией между Новоалександровкой и ранее освобожденным несколько недель назад поселком Архангельское.

реклама

  Украинская сторона признала потерю примерно 4 квадратных километров территории и приближение российской армии к поселку Калиново с юга. Также Киев утратил контроль над примерно 1 квадратным километром территории к северо-западу от Архангельского. Итак, общие территориальные потери украинских формирований только за один день на данном участке линии соприкосновения оцениваются в 5 квадратных километров.

  Примерное увеличение площади территории под контролем на север от Очеретино за последние несколько дней, без учета освобождения Архангельского, Новокалиново и Керамика, можно увидеть на изображении ниже.

  Ситуация для украинских формирований всё также напряжена. В руководстве ВСУ опасаются каких-либо новых участков противостояния, в частности речь идёт о возможном новом наступлении в Сумской области. Такой расклад еще сильнее растянет украинские силы и ослабит линию обороны. Вдобавок к этому, Киев вновь может потерять контроль над крупными территориальными отрезками, что в настоящий момент критично для позиций на международной арене.

#сво #армия #бои #наступление #очеретино
+
Написать комментарий (0)
В ночь с 5 на 6 июня боевая авиация поразила пункт дислокации резервов ВСУ в Запорожье
Ракеты ОТРК Искандер-М ударили по объектам в Днепропетровской области
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крупные майнеры, использующие для добычи криптовалюты видеокарты, нашли новый способ заработка
4
Европейские компании приостанавливают производство аккумуляторов для электромобилей
5
Microsoft массово отключает лицензии в РФ и вынуждает пользователей проходить онлайн-регистрацию
6
В ночь с 4 на 5 июня ВКС России вновь провели комбинированные удары по объектам ВСУ
2
Появилось первое официальное объявление о GTA 7
2
В Китае введена в строй крупнейшая в мире солнечная электростанция мощностью 6,09 млрд кВтч в год
1
Xiaomi улучшила производительность приложения камеры HyperOS с помощью нового обновления
1
Qualcomm не закрыла тему заказа в производство чипов компании Samsung
+
Российские подразделения освободили порядка 5 квадратных километров на Угледарском направлении
+
В России создали инновационную технологию глубокой переработки отработавшего ядерного топлива
1
В России завершили работу над полной цифровой копией авиационного двигателя АИ-222-25
2
Минобороны РФ показало неизвестную модификацию огнеметной системы
+
Модер показал реалистичный Cyberpunk 2077 в 8K с трассировкой пути и лучей
3
В прошлом году хакеры взломали больше 600000 маршрутизаторов у одного провайдера
+
Минобороны: Системами ПВО ВС РФ сбит украинский штурмовик СУ-25
+
В Германии вырос уровень безработицы, превысив все ожидания аналитиков
2
Xiaomi увеличивает жизненный цикл смартфонов с HyperOS и планирует обновлять флагманы 6 лет
+
Nvidia раздает Xbox PC Gamepass на три месяца в честь Computex 2024
+
У Apple App Store появится новый конкурент — магазин приложений Aptoide выходит на iPhone
+
Генерал США резко ответил на жалобы танкистов ВСУ о проблемах с танками Abrams
3

Популярные статьи

Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
128
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
22
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
68
Очень краткий обзор игры MotoGP24
1
Обзор робота-мойщика окон CaseGuru CGWash
7
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
20
"Неутомимые мстители" Йемена вновь атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower
14
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
100
В США назвали мирный саммит Зеленского в Швейцарии «митингом отчаянья» и «пиар-трюком»
28
Евросоюз готовит тарифный удар по китайскому автопрому
9

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
12:19
мерзкий и блевотный тип ты.тут без сомнения
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
Паша Силаев
12:18
Я пользуюсь Windows 11 с момента ее слива в сеть, и с тех пор не переустанавливал ни разу, была только одна проблема и то только с моей видюхой AMD и ее драйверами, после смены видюхи все работает отл...
Windows 11 сильно перегружена мусором и занимает в 4-5 раз больше места, чем Windows 7
sidreshot
12:14
Тебе не раз я писал и другие, что драйвер amdgpu в ядре и не нужно искать никаких установочных пакетов. Ты со своими установочными пакетами надоел. Установочные пакеты из винды - шляпа. Есть репозитор...
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
Nvidia&Intel Hater
12:13
ага ,почти ну совсем почти.ты дурачек просто.тут почти там немного -а потом опс и 25-30 процентов разница,и тут сразу такой -да разве это разница 30 процентов.реально .идиот
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Nvidia&Intel Hater
12:12
у него она аж 3070 делает.он на голову того
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Tarment
12:12
Тебя банили? Жаль так не надолго
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Nvidia&Intel Hater
12:12
Да епть .а я нашел видос где 3080 паритет практически.как ты мне надоел блевотный пидар гомогей https://www.youtube.com/watch?v=HdVu6_j0fds
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Tarment
12:11
На пару копеек, а 3060 Ти почти 3070
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
swr5
12:11
Недавно у меня слетела активация с двух машин на которых была W11 активированная переходом с W10 c купленным ключем. Теперь старый ключ не подходит, корпорация требует идти в магазин и покупать новую ...
Microsoft массово отключает лицензии в РФ и вынуждает пользователей проходить онлайн-регистрацию
Roditch
12:11
4060 слабее чем 3060ti. Это одна из причин, почему захейтили эту карту.
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем