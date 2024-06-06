Какие именно объекты были уничтожены украинские средства массовой информации стараются не раскрывать

Вооруженными силами Российской Федерации были нанесены удары по объектам в Днепропетровской области двумя ракетами "Искандер-М". Кроме того, украинским целям было нанесено поражение 18 ударными беспилотниками. Эту информацию распространило командование ВВС ВСУ.

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Подтвердить уничтожение российские ракет украинские военные не могут, а также ничего не говорят о причиненных повреждениях. Что касается дронов "Герань*2", противовоздушная оборона ВСУ, по их утверждениям, уничтожили все, кроме одного. Заявления украинской стороны, относительно эффективности сил ПВО, всё также не вызывают доверия, так как ранее уже сообщалось западными источниками, что Украине становится тяжелее отражать воздушные удары.

Сегодня представитель власти Днепропетровска Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале о повреждениях на неназванном инфраструктурном объекте. Также был нанесен ущерб газопроводу и линиям электропередач. Лысак утверждает, что нападение было совершено на объекты в Никопольском районе, в частности, в Никополе, Марганце и Червоногригорьевке. Районный центр был атакован как ночью, так и утром. О ракетных ударах со стороны российских военных Лысак не упоминает, но сообщает о прилетах беспилотников и артиллерийских снарядов.

Военные и энергетическая объекты Днепропетровской области периодически становятся целями для российских сил. Два дня назад местная администрация также заявляла о разрушениях объектов инфраструктуры.