Сообщается так об очередных ударах по аэродрому в Староконстантинове

В ночь с 5 на 6 июня Воздушно-Космические силы Российской Федерации были направлены на уничтожение целей администрации Зеленского. Поступают сообщения о ракетных ударах в различных районах, находящихся под контролем украинских формирований. В основном атаки проводились в окрестностях в Винницы.

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Также серия взрывов раздалась в захваченном Вооружёнными силами Украины Запорожье и его пригородных районах. Согласно актуальным данным, по этим районам были нанесены мощные удары для поражения пунктов дислокации резервных формирований ВСУ, которые собирались и готовились из недавно призванных украинских граждан с помощью иностранных военных инструкторов.

Были зафиксированы ракетные атаки в Хмельницкой области. Пока неизвестно, был ли аэродром в Староконстантинове выбран в качестве цели. Общее количество ракетных ударов по данному аэродрому насчитывает свыше 20, что значительно уменьшило его боеспособность. Напомним, что ранее планировалось развернуть американские самолёты F-16 непосредственно на этом аэродроме.

Ночью были проведены авианалеты и по целям в Одесской области. в результате ударов ликвидированы украинские офицеры, участвовавшие в совещании с представителями западного военного состава. Авиация российских войск атаковала позиции Вооруженных сил Украины на севере и востоке Харьковской области, самые массированные авианалеты прошли в районах Волчанска и Купянска.