ИБП ROG MJOLNIR обладает достаточно большим функционалом и может обеспечить час работы компьютера с видеокартой уровня RTX 4080, в случае отключения электричества.

Компания ASUS представила портативный источник бесперебойного питания под названием ROG MJOLNIR. Устройство названо в честь молота Тора и имеет соответствующую форму. Известно, что ИБП оснащен литий-железо-фосфатным аккумулятором, способным поддерживать работу игрового ПК с GeForce RTX 4080 в течение часа при отключении электроэнергии.

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Имеющееся время переключения составляет 10 мс, а устройство поддерживает беспроводную зарядку Qi 2.0 с функцией MagSafe и возможностью зарядки от солнечной панели на открытом воздухе. Рукоятка молота служит фонариком, освещающим помещение в случае отключения питания.

Что касается разъемов, ИБП ASUS оборудован четырьмя трехконтактными розетками, двумя портами USB Type-A мощностью 10 Вт и двумя портами USB-C для питания: один из них способен выдавать 100 Вт, а другой - максимум 65 Вт. На цифровом дисплее отображается статистика в реальном времени, включая уровень заряда и потребление энергии подключенными устройствами.

ASUS показала ИБП в форме молота в апреле, но это вызвало недоумение у многих из-за даты анонса и все восприняли это как шутку. На сайте ASUS на данный момент доступно немного информации, включая вес устройства. Непонятно, насколько устройство портативно, и возникают сомнения относительно его удобства в повседневном использовании.