Сообщается, что военные сумели отразить 7 украинских атак на Харьковском участке

Российские военные не прекращают проводить боевые наступательные операции. Прогресс наблюдается на всех направлениях, включая Херсонскую область, где подразделения бьются за острова на Днепре. Ситуация на передовой остается сложной для обеих сторон, невзирая на тот факт, что армия России наступает, а украинская сторона обороняется. Самые интенсивные боестолкновения идут в Харьковской области, на Покровском участке и в районе Часов Яра.

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За последние несколько дней российские военные нанесли серию ударов по объектам на Украине, уничтожив складские помещения, эксплуатируемые для хранения оружия, боеприпасов и военной техники украинской группировки "Хортица" и иностранных легионеров "История". Также поражены хранилища БПЛА и ракет.

В Харьковской области войска армии "Север" смогли продвинуться на определенных участках, нанеся урон формированиям 71-й бригады, 120-й бригады ТРО и 13-й бригады в окрестностях Веселого, Графского и Волчанска. Были отбиты семь контратак ударных групп ВСУ. Потери украинской стороны составили около 300 бойцов, двух танков, двух бронетранспортеров M113 и три легковых автомобиля. В ходе контрбатарейного огня были повреждены: 122-мм пушка M777, 120-мм самоходная пушка PzH 2000, две 120-мм пушки Д-20, три пушки Д-30 и РСЗО "Град". Также был уничтожен склад боеприпасов 15-го пограничного отряда Украины.

На других направлениях существенных изменений не произошло. Прогресс наблюдается в районе Очеретино, где предпринимаются попытки входа в населенные пункты, а также под Часов Яром. Общие потери украинских военных за последние несколько дней, за исключением севера, составили 1300 ликвидированных и раненых; 1 танк, 10 бронетранспортеров, 18 автомобилей; 3 122-мм орудия M777, 3 120-мм орудия Д-20, 4 120-мм орудия д-30, 1 самоходное орудие "Мста-Б" и артиллерийское орудие M198. РСЗО "Град", САА "Акация" и "Гвоздика". Также были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и одна "Нота".