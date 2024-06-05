Сообщается о поражении целей в Харьковской, Днепропетровской, и Николаевской областях.

В ночь с 4 на 5 июня Воздушно-Космические силы России провели новую волну авианалётов на объекты украинских формирований и инфраструктуру, на подконтрольных администрации Зеленского, территориях.

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Командование ВС Украины как и всегда сообщило об эффективном сбитии почти всех беспилотных летательных аппаратов Воздушно-космических сил Российской Федерации. Из 27 беспилотников "Герань-2" - 22, по их утверждению, якобы были уничтожены. Были задействованы различные средства противовоздушной обороны в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.

Однако, несмотря на "эффективное сбитие почти всех БПЛА", Глава Днепропетровской области Сергей Лысак рассказал о поражении объектов инфраструктуры и выходе из строя линий электропередач в регионе. Он также отмечает, что могут быть и другие результаты налёты, которые в настоящий момент уточняются.

Местное население и представители властей заявляют, что российские войска атаковали объекты в Харькове. В ряде украинских средств массовой информации подтверждают сообщения о прилетах в Днепропетровскую область, а вместе с этим об ударах в Харькове и Николаеве.

Авианалёты российских войск продолжаются. Сегодня утром в различных регионах страны вновь прозвучали сирены воздушной тревоги. Стоит ожидать больше подробностей о результатах атаки в ближайшие часы.