Украинская сторона признаёт успехи Вооруженных сил России и пытается замедлить их дальнейшее продвижение, чтобы не допустить окружения города

Российские подразделения, взяв верх над украинскими формированиями в селе Парасковиевка и захватив данный населенный пункт, продолжили успешное наступление в районе Угледарского направления.

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Известно о расширении зоны контроля российских войск вдоль участка дороги Марьинка-Угледар к югу от поселка Победа. В течение последних часов - с вечера 4 июня до раннего утра сегодняшнего дня - военные захватили контроль над территориями площадью около 5 кв. км на указанном участке. Были уничтожены несколько опорных пунктов и огневых позиций украинских войск.





Киев признал потерю участка к югу от Победы, также как и успех российских вооруженных сил в районе Константиновского на Угледарском направлении. Боестолкновения продолжаются непосредственно за посёлок Константиновка, которое имеет ключевое значение в северном маршруте снабжения гарнизона ВСУ в Угледаре.

Украинская сторона сталкивается с серьезными проблемами на всем участке от Константиновки до Победы. Российские вооруженные силы приближаются к освобождению территории до дороги О0532, ведущей на Угледар через Константиновку. Это более чем 30 кв. км, за которые украинские вооруженные силы продолжают борьбу, опасаясь окружения гарнизона в самом городе.