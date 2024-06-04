Touchcast работает над тем, чтобы оптимизировать имеющиеся ресурсы технологических компаний и сделать их ИИ-модели более быстрыми

Touchcast inc., небольшая компания, специализирующаяся на хранении и обслуживании генеративных запросов искусственного интеллекта, привлекла крупное венчурное финансирование в размере $100 миллионов от таких инвесторов, как OpenAi Microsoft corp.

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Touchcast, с штаб-квартирой в Нью-Йорке, стремится улучшить эффективность систем искусственного интеллекта, храня наиболее часто запрашиваемые ответы и сокращая ресурсы, необходимые для работы моделей типа GPT-4 от OpenAi. Основная цель компании — помочь разработчикам и предприятиям расширить использование генеративного искусственного интеллекта с меньшими затратами и более быстрым откликом.

После нового финансирования Touchcast, поддерживаемая компанией Accenture Plc, оценивается примерно в $350 миллионов, сообщил генеральный директор Эдо Сигал, не раскрывая подробности о вложениях от Microsoft. Компания также ведет переговоры с крупными инвесторами из Кремниевой долины.

Внедрение систем искусственного интеллекта позволяет компаниям оптимизировать повседневные задачи, но это также выявило проблему нехватки чипов, особенно графических процессоров, необходимых для обучения и работы моделей искусственного интеллекта. Способ работы Touchcast может стать инновационным методом эффективного использования ресурсов.

С недавним запуском технологии доставки контента с когнитивным кэшем Touchcast старается упростить доступ к материалам, улучшая производительность систем ИИ. Они работают с Microsoft над созданием систем для распространения запросов ИИ, используя технологию когнитивного кэширования в центрах обработки данных Azure. Взрывной рост генеративного искусственного интеллекта представляет огромную экономическую ценность, но требует решения проблемы компьютерного и энергетического кризиса.