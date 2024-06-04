Сервисные маршрутизаторы "Исток" получили статус товаров российского происхождения

Холдинг "Росэлектроника" компании "Ростех" представляет на рынке улучшенный сервисный маршрутизатор, адаптированный для сектора банковских услуг. Эти устройства с поддержкой шифрования данных и специальных протоколов передачи информации могут использоваться для связи банкоматов как по проводным, так и беспроводным сетям.

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Сервисные маршрутизаторы – это специализированное оборудование, предназначенное для использования в корпоративных сетях. Созданные специалистами Научно-производственного объединения "Исток" имени Шокина улучшенные сервисные маршрутизаторы предлагают поддержку сетевых функций зашифрованных туннелей для связи банкоматов с центральными офисами организаций, а вместе с этим протоколы виртуальной частной сети с возможностью динамического создания туннелей между узлами (DMVPN).

ПО сервисных маршрутизаторов является исключительно отечественной разработкой. Аппаратная платформа функционирует на процессоре Baikal Be-T1000 на базе архитектуры MIPS.

"Использование российского телекоммуникационного оборудования в ключевых секторах экономики, включая банковскую сферу, необходимо для обеспечения высокого уровня безопасности и технологического суверенитета. Мы гордимся доработкой ПО маршрутизаторов "Исток", позволяющей использовать их в банкоматах. Эти устройства уже успешно проходят тестирование на сетях партнерских банков", – отметил Андрей Тюрин, представитель НТДЦ НПП "Исток" имени Шокина.

Сервисные маршрутизаторы "Исток" получили статус товаров российского происхождения (ТОРП), сертифицированы в соответствии с требованиями телекоммуникационного оборудования и соответствуют стандартам Таможенного союза.