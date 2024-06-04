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Zelikman
Ростех разработал отечественные маршрутизаторы для банкоматов
Сервисные маршрутизаторы "Исток" получили статус товаров российского происхождения

  Холдинг "Росэлектроника" компании "Ростех" представляет на рынке улучшенный сервисный маршрутизатор, адаптированный для сектора банковских услуг. Эти устройства с поддержкой шифрования данных и специальных протоколов передачи информации могут использоваться для связи банкоматов как по проводным, так и беспроводным сетям.

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  Сервисные маршрутизаторы – это специализированное оборудование, предназначенное для использования в корпоративных сетях. Созданные специалистами Научно-производственного объединения "Исток" имени Шокина улучшенные сервисные маршрутизаторы предлагают поддержку сетевых функций зашифрованных туннелей для связи банкоматов с центральными офисами организаций, а вместе с этим протоколы виртуальной частной сети с возможностью динамического создания туннелей между узлами (DMVPN).

  ПО сервисных маршрутизаторов является исключительно отечественной разработкой. Аппаратная платформа функционирует на процессоре Baikal Be-T1000 на базе архитектуры MIPS.

  "Использование российского телекоммуникационного оборудования в ключевых секторах экономики, включая банковскую сферу, необходимо для обеспечения высокого уровня безопасности и технологического суверенитета. Мы гордимся доработкой ПО маршрутизаторов "Исток", позволяющей использовать их в банкоматах. Эти устройства уже успешно проходят тестирование на сетях партнерских банков", – отметил Андрей Тюрин, представитель НТДЦ НПП "Исток" имени Шокина.

  Сервисные маршрутизаторы "Исток" получили статус товаров российского происхождения (ТОРП), сертифицированы в соответствии с требованиями телекоммуникационного оборудования и соответствуют стандартам Таможенного союза.

#технологии #ростех #маршрутизатор #исток
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