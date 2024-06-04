Компания планирует навязать конкуренцию в данной отрасли таким компаниям как Nvidia и AMD

Генеральный директор компании Intel Пэт Гелсингер выступил на выставке Computex на Тайване, представив новые продукты, которые, по его мнению, помогут компании вернуть потери акций среди конкурентов, включая лидера в области искусственного интеллекта NVIDIA Corp.

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Intel продемонстрировала свои новые процессоры для центров обработки данных Xeon 6 с улучшенными ядрами, позволяющими сократить пространство, необходимое для выполнения задачи, до трети по сравнению с предыдущим поколением оборудования. Как и другие конкуренты, от Advanced Micro Devices Inc. до Qualcomm Inc., Intel ссылалась на тесты, показывающие превосходство ее нового чипа над существующими вариантами. Ранее генеральные директора AMD и Qualcomm использовали процессоры Intel на выставке Computex для демонстрации своих технологических достижений.

Гелсингер критиковал заявление генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга о том, что традиционные процессоры, включая Intel, устарели в эпоху искусственного интеллекта.

"В отличие от мнения Дженсена, закон Мура все еще актуален", - сказал он, подчеркнув, что Intel будет играть ключевую роль в развитии искусственного интеллекта как ведущий поставщик чипов для персональных компьютеров.

"Я считаю это аналогичным интернету 25 лет назад, его влияние значительно. Мы рассматриваем это как топливо, движущее силу полупроводниковой отрасли к отметке в 1 триллион долларов к концу десятилетия", - добавил Гелсингер.

По словам Гелсингера, системы Intel Gaudi, объединяющие их чипы для обучения генеративному искусственному интеллекту, будут представлены партнерами, такими как Dell Technologies Inc. и Inventec Corp. Один комплект с восьмью ускорителями Intel Gaudi 2 будет стоить 65 000 долларов. Более мощный комплект с восьмью ускорителями Intel Gaudi 3 будет стоить 125 000 долларов, при этом компания утверждает, что их предложения более доступны, чем у конкурентов.