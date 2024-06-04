Сообщается о поражении пунктов дислокации ВСУ и уничтожении складов с вооружением

В ночь с 3 на 4 июня российские вооруженные силы провели ряд атак по местам базирования военнослужащих и военной техники украинских формирований по нескольким направлениям.

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Атаки с применением управляемых боеприпасов с УМПК были осуществлены авиацией Воздушно-космических сил России в окрестностях Харькова. Массированное поражение позиций Вооруженных сил Украины и Группы объединенных сил проведено в окрестностях Волчанска, где не прекращаются бои. Город разделен на две половины, южная на данный момент находится под контролем ВСУ.

Сообщается о ликвидации до 60% живой силы двух резервных группировок ударами авиации Воздушно-космических сил России, которые накануне были переброшены в Волчанск из районов Часов Яра и Константиновки.

Помимо этого российская армия нанесла целый ряд ударов по объектам администрации Зеленского на оккупированных территориях восточной части Донецкой Народной Республики. Пострадали объекты в Дружковке и Краматорске. Местные жители населённого пункта Дружковка зафиксировали мощный взрыв на одном из объектов украинских формирований.

Серия взрывов раздалась на оккупированной территории Херсона, но пока нет данных о результатах удара. Ранее поступала информация о подготовке Киевом провокаций в Херсоне и его области с целью обвинить Российскую Федерацию.