Однако, конкурировать Type 625E может лишь с базовой моделью, так как имеет меньшую дальность поражения.

Телеканал Китайской Народной Республики CCTV-7 недавно продемонстрировал работу новейшей системы ПВО Type 625E, разработанной CSGC и Norinco. Эта система была впервые показана в 2022 году и предназначена для работы на малой высоте, заполняя пробел в возможностях ПВО.

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Система Type 625E включает в себя 6-ствольную 25-миллиметровую пушку Гатлинга с дальностью поражения целей до 2,5 километров и дальностью стрельбы по вертикали до 2 километров. Он способен уничтожать абсолютно разные цели, включая самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и низковысотные беспилотные летательные аппараты, а также наземные цели, такие как легкая бронетехника и укрепления.

Ракетный комплекс состоит из двух блоков по четыре ракеты FN-16 в каждом с предельной дальностью поражения 6 километров. Ракеты FN-16 известны своей высокой маневренностью и могут выполнять развороты при 18 g. В некоторых модификациях комплекс способен нести ракеты FB-10, которые имеют дальность действия до 10 километров и могут уничтожать объекты на высотах от 15 до 5000 метров.

Система Type 625E установлена на 8-колесном шасси BMP ZBL-08. Комплекс имеет переднеприводную конфигурацию с боевым постом, примыкающим к кабине водителя, и расположенной в центре дистанционно управляемой башней. Для навигации и наведения на цель Type 625E использует поисковый радар, радар наблюдения и оптико-электронную систему слежения. Во время боя бортовая система управления огнём непрерывно отслеживает цель, рассчитывает ее траекторию и определяет оптимальное положение для перехвата, контролируя прицел артиллерии. Система оснащена инфракрасными датчиками, что позволяет ей уничтожать цели, и днём, и ночью.

Тип 625E нередко сравнивают с российской системой ПАНЦИРЬ, но самый популярный вариант ПАНЦИРЬ-С1 и более новый ПАНЦИРЬ-СМ имеют большую дальность действия и расширенные возможности радара по сравнению со своим китайским аналогом. Как сообщает Army Recognition, ПАНЦИРЬ-С1 оснащен ракетами 57Э6-Е с дальностью действия до 20 километров, в то время как ПАНЦИРЬ-СМ имеет ракеты с дальностью действия до 30 километров и улучшенные возможности радиолокационного обнаружения до 75 километров.