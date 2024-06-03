300 тысяч ускорителей Nvidia Blackwell B200 должны будут заменить собой 100 тысяч ускорителей предыдущего поколения Nvidia Hopper H100.

Разработка графических процессоров для использования в обучении искусственного интеллекта продолжается на высоких оборотах, и Илон Маск стремится оставаться на передовой этой революционной технологии. В своем посте на X генеральный директор SpaceX и Tesla объявил о намерении приобрести самые новые графические процессоры Nvidia Blackwell B200 в количестве около 300 тысяч к следующему году. Эти графические процессоры будут обновлением для текущих ускорителей X, которые на данный момент состоят из 100 тысяч адаптеров H100.

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В свете быстрого развития технологий искусственного интеллекта, Илон Маск считает, что держать огромное количество H100 с энергопотреблением в 1 гигаватт нецелесообразно. Используя огромные дата-центры для своего ИИ-бота Grok, X создал уникальный подход к взаимодействию с пользователем. Grok-1 разработан для предоставления менее формальных и остроумных ответов в сравнении с другими ИИ типа ChatGPT, Copilot и Gemini. ИИ-бот доступен пользователям премиум-аккаунта X.

Совершенствование ИИ на графических процессорах стало одной из главных тем в технологической индустрии. Новые ускорители Blackwell B200 от Nvidia представляют значительное обновление по сравнении с H100, увеличивая скорость обучения в 4 раза и производительность вывода в 30 раз.

Хотя B200 фактически требует более высокого энергопотребления, но его улучшенная производительность делает его более эффективным по сравнении с H100. Обмен 100 тысяч H100 на графические процессоры, потребляющие больше энергии, но обладающие более высокой производительностью, станет правильным, но не дешевым вложением для Маска.

Будущий спрос на графические процессоры B200 предполагает жаркую борьбу между крупными компаниями за доступ к этим чипам. Подобные конфликты могут привести к дефициту B200, аналогично ситуации, которая происходила в 2023 году.