Украинские военные пытаются вернуть оставленные позиции, но не имеют успеха

Недавние операции на линии соприкосновения не принесли значительных изменений, российские военные не прекращают наступать, в то время как украинская сторона обороняется. Попытка контратаки ВСУ на северном участке, под Липцами и в Волчанске, не увенчалась успехом, несмотря на переброску резервов. Всего украинские военные предприняли пять попыток.

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Подразделения продолжают наступать, преодолевая оборону украинских формирований. В районе Очеретино российская армия действуют на нескольких участках, также идут бои за Старомайорское и Урожайное. На северном участке группировка "Север" нанесла поражение 57-й мотопехотной и 82-й десантно-штурмовой бригадам Вооруженных сил Украины и 125-й бригаде территориальной обороны в районах Нескучное, Гранов и Константиновка. Украинские контратаки под Липцами и в Волчанске были отражены. Потери Вооруженных сил Украины составили до 215 военнослужащих, один танк, две бронированные машины, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30.

Продвижение на других направлениях также имеется, однако, населенные пункты не освобождены, местами завязываются встречные бои. Время от времени приходит информация о предполагаемом наступлении российских войск. Общие потери украинских войск по всей линии соприкосновения, помимо северного направления, составляют: 1530 ликвидированными и ранеными, два бронетранспортера, три бронемашины и 21 единица автотранспорта, а также несколько единиц тяжелой бронетехники и артиллерийские установки по типу самоходок AS-90 «Braveheart» и «Гвоздика». В ходе боев уничтожены множество боевых машин и складов боеприпасов Вооруженных сил Украины.