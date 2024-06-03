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Zelikman
Джим Фарли: Уже через два года технологии позволят добиться третьего уровня автономности автомобилей
Это означает, что водители смогут спокойно оторвать взгляд от дороги и не держать руки на руле

  Американская автомобильная компания Ford Motor Co. планирует в ближайшие два года представить передовую технологию, которая позволит водителям не смотреть за дорогой и не держать руки на руле. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Джим Фарли.

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  "Мы находимся на пороге этого. Мы уже можем демонстрировать это довольно регулярно с помощью прототипов, но превратить это в экономически выгодное решение - вот наш следующий этап развития", - отметил Фарли в интервью Дэвиду Вестину  

  Фарли уверен, что Ford сможет достаточно быстро добиться прогресса, чтобы предложить данную функцию к 2026 году, что позволит стать первым автопроизводителем массового рынка, предлагающим автономность третьего уровня. При определенных условиях автомобиль может самостоятельно управляться, позволяя водителю переключать внимание на другие задачи.

  "Автономность третьего уровня позволит вам уже через несколько лет не смотреть на дорогу на скоростной трассе, и ваш автомобиль станет похож на офис. Вы сможете проводить телефонные конференции и выполнять другие задачи", - сказал Фарли.

  Ford и другие автопроизводители, включая General Motors Co., в настоящее время предоставляют функции голосового управления во время вождения, однако, они используют технологию отслеживания глаз, чтобы убедиться, что водитель остается сосредоточенным на дороге. Система Ford под названием BlueCruise находится на стадии проверки со стороны американских регуляторов безопасности после нескольких трагических инцидентов. Tesla Inc. и другие компании также проходят проверку федеральных органов после аварий, в которых были вовлечены их полуавтономные системы.

  Фарли предполагает, что система Ford будет работать на скоростях до 80 миль в час на скоростных трассах, но только при ясной погоде. Компания уже предлагает своим коммерческим клиентам программные системы для управления логистикой своих автомобилей. Фарли рассматривает полуавтономные функции, такие как отслеживание дороги, как способ привлечения розничных клиентов к подписке на программное обеспечение.

#технологии #автомобили #транспорт #ford
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