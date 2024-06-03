Данные комплекты брони получились более лёгкими, но не менее эффективными

"Ростех" объявил о передаче в руки российских военных модернизированных бронежилетов "Оберег". Крупную партию новейших вариантов бронежилетов "Оберег", разработанных заводом "Октава" из Тулы, "Ростех" уже готовы к отправке в войска. По данным пресс-службы госкорпорации, параметры поставки не разглашаются.

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Военные уже оценили эффективность бронежилетов "Оберег" в боевых условиях. Специалисты участвуют в улучшении конструкции и увеличении защищенной площади в ответ на запросы армии. Компания стремится максимально обезопасить военнослужащих российской армии на передовой, но сделать это таким образом, чтобы вес защитных комплектов не отражался на мобильности и свободе движения бойцов.

На данный момент вес максимальной версии бронежилета "Оберег" составляет 9,4 кг, а площадь защиты около 75 дм2. Планируется уменьшение веса без ухудшения защитных характеристик. В компании оперативно реагируют на запросы Министерства обороны и прислушиваются ко мнению непосредственных участников боестолкновений, которые отмечают важность лёгкой но эффективной брони.

Бронежилеты "Оберег" изготовлены из водонепроницаемой ткани и подходят для использования в широком температурном диапазоне. Их качество подтверждено сертификатами и специальными испытаниями, а также защищают от различных типов пуль и осколков.