Ожидается, что к концу года компания выпустит новый чип MI325X, а уже в следующем году выйдет MI350

Компания AMD ускоряет внедрение новых процессоров с искусственным интеллектом, стремясь ослабить доминирование корпорации Nvidia на этом прибыльном рынке. Чип MI325X появится в продаже в четвертом квартале, за ним последуют MI350 в 2025 году и MI400 годом позже. Переход к примерно ежегодному циклу выпуска соответствует планам Nvidia, о чем объявил генеральный директор Дженсен Хуанг на недавнем мероприятии в Тайбэе.

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AMD - одна из нескольких компаний, спешащих на рынок с новыми продуктами, нацеленными на привлечение инвестиций в системы искусственного интеллекта. Новые модели AMD будут предлагать больше памяти и более высокую скорость обработки данных, чем их предшественники, MI300. Компания ожидает, что ее новые продукты будут превосходить предложения конкурентов.

AMD добилась наибольшего прогресса среди компаний, нацеленных на конкуренцию с Nvidia, увеличив свой целевой показатель по продажам ускорителей ИИ до 4 миллиардов долларов в этом году по сравнению с нулевым показателем прошлого года. Хотя этот рост впечатляет, он по-прежнему отстает от ожидаемой выручки Nvidia от процессоров для центров обработки данных, которая, как ожидается, превысит 100 миллиардов долларов.

Компания AMD продемонстрировала свои процессоры Ryzen 3-го поколения, получившие название Strix Point, на выставке Computex. Эти процессоры предназначены для ноутбуков и оснащены мобильной графикой RDNA 3.5, нейронными процессорами XDNA 2 для ускорения искусственного интеллекта и процессорными ядрами Zen 5. AMD также продемонстрировала свои новые игровые процессоры для ноутбуков и настольных компьютеров.

Генеральный директор AMD Лиза Су пригласила на сцену нескольких партнеров, в том числе Энрике Лореза из HP Inc. и Луку Росси из Lenovo Group Ltd., чтобы обсудить будущие машины на платформе AMD Ryzen. Паван Давулури из Microsoft также присоединился к Су на сцене, чтобы обсудить проект Copilot PC+, над которым, по его словам, его команда работала с AMD с самого начала.