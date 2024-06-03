Одобрение правительством Соединённых Штатов Америки проведения ударов по территории Российской Федерации американским вооружением было дано уже после его реального применения. Это становится ясным даже из-за того, что Ил-76 с украинскими пленными на борту был сбит ракетой западной противовоздушной обороны. Кроме того, на севере Харьковской области было обнаружено и зарегистрировано наличие десятков единиц американской военной техники, включая универсальные пусковые установки "Himars".
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В результате ударов, которые были проведены в ночь со 2 на 3 июня, были уничтожены некоторые из вооружений украинских формирований, причем вместе с их операторами и экипажами в окрестностях Харькова. Также были поражены цели, находившиеся на территории Богодуховского района.
Известно, что в ночное время российская армия атаковала военные объекты администрации Зеленского в районе посёлка Золочев. Помимо этого, удары были нанесены по военной технике и живой силе ВСУ рядом с городом Змиев. Серия взрывов также произошла в Харькове. В результате этих атак была уничтожена пусковая установка ПВО, которая была размещена на одном из предприятий в городе, и были повреждены несколько единиц бронированной техники, включая танк Т-64.
Параллельно с этим подразделения российской армии не прекращают наносить огневые удары по Вооруженным силам Украины в районе Волчанска и населенного пункта Липцы, куда была отправлена часть резервных групп с направления Часов-Яр.