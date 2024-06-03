Сообщается об уничтожении пункт дислокации и нескольких единиц военной техники, включая комплексов ПВО

Одобрение правительством Соединённых Штатов Америки проведения ударов по территории Российской Федерации американским вооружением было дано уже после его реального применения. Это становится ясным даже из-за того, что Ил-76 с украинскими пленными на борту был сбит ракетой западной противовоздушной обороны. Кроме того, на севере Харьковской области было обнаружено и зарегистрировано наличие десятков единиц американской военной техники, включая универсальные пусковые установки "Himars".

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В результате ударов, которые были проведены в ночь со 2 на 3 июня, были уничтожены некоторые из вооружений украинских формирований, причем вместе с их операторами и экипажами в окрестностях Харькова. Также были поражены цели, находившиеся на территории Богодуховского района.

Известно, что в ночное время российская армия атаковала военные объекты администрации Зеленского в районе посёлка Золочев. Помимо этого, удары были нанесены по военной технике и живой силе ВСУ рядом с городом Змиев. Серия взрывов также произошла в Харькове. В результате этих атак была уничтожена пусковая установка ПВО, которая была размещена на одном из предприятий в городе, и были повреждены несколько единиц бронированной техники, включая танк Т-64.

Параллельно с этим подразделения российской армии не прекращают наносить огневые удары по Вооруженным силам Украины в районе Волчанска и населенного пункта Липцы, куда была отправлена часть резервных групп с направления Часов-Яр.