Данное решение можно будет использовать с будущими видеокартами RTX 5090

Производитель видеокарт Palit и стартап Lynk+ представили концепт RTX 4090, который поставляется с модульным AIO и огромным экраном. Известный YouTube-блогер Der8auer поделился концепцией GPU на своем канале, в котором использовалось решение для охлаждения GPU от Lynk+, сочетающее в себе надежность и простоту использования AIOs и производительность пользовательских циклов.

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Самое большое преимущество решения для охлаждения Lynk+ заключается в его модульной системе, позволяющей увеличивать охлаждающую способность AIO и готовить его для будущих графических процессоров с более высокими требованиями к энергопотреблению. Также можно создать единую систему водяного охлаждения для процессора и графического процессора.

Насос AIO размещен на радиаторе, что может быть проблемой из-за возможности скапливания пузырьков воздуха. Другая особенность новой системы охлаждения 7-дюймовый дисплей на графическом процессоре, который можно использовать для отображения информации о статистике GPU.

Радиатор с длиной 360 миллиметров и тремя 120-мм вентиляторами Arctic демонстрирует хорошую работоспособность, поддерживая стабильную температуру графического процессора даже в режиме высокой нагрузки. Решение Lynk+ предназначено для будущего графического процессора RTX 5090.

Palit также представила новый графический процессор Gamerock с гибридным охлаждением, ожидается, что он будет показан на Computex 2024. Разработки Lynk+ в области охлаждения графических процессоров станут еще актуальнее, учитывая возможное увеличение выделения тепла при работе на новых GPU.