Всё больше геймеров переходят с 16 на 32 гигабайта оперативной памяти, а RTX 3060 продолжает наращивать своё доминирование среди видеокарт.

Платформа Steam опубликовала свой месячный доклад по использованию оборудования, и есть несколько заметных тенденций, которые стоит обсудить. В то время как большинство пользователей Steam обладают 16 ГБ оперативной памяти (47,08%), количество пользователей с 32 ГБ стремительно растет. Пользователи с 32 ГБ по-прежнему занимают вторую позицию - 28,72%, но их число увеличилось на 0,63% по сравнению с прошлым месяцем - это самый крупный прирост среди всех конфигураций оперативной памяти на Steam.

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С другой стороны, системы с 16 ГБ оперативной памяти показали существенное снижение (на 1,18%). Это интересное явление, учитывая что Microsoft установила 16 ГБ в качестве минимального требования для ПК с искусственным интеллектом. Впрочем, возможно, многие пользователи обновляют свои ПК с 16 ГБ до 32 ГБ или более. Все же, учитывая другие изменения, 0,78% пользователей с 16 ГБ ОЗУ улучшили свои конфигурации.

В то же время, всё популярнее становятся видеокарты Nvidia GeForce RTX 3060, данные адаптеры уже были самыми многочисленными среди пользователей платформы и получили самый большой прирост за май месяц - 0.48%, достигнув отметки в 6.19%. Среди актуальной линейки самое широкое распространение получают также бюджетные модели в лице RTX 4060.Доля последних выросла на 0.41% и достигла 2.82%.

Среди процессоров наибольший рост наблюдается у центральных процессоров AMD. Около 1.23% пользователей решили перейти на основу от "Красной компании" и их доля выросла до 34.69%. Intel же продолжает доминировать в сборках геймеров с 66.84-процентной долей, прибавив 0.33%.

Еще одним интересным событием среди пользователей Steam является рост использования различных операционных систем. Windows остается лидером: пользователи Windows 10 составляют 50,35% от общего количества пользователей. Однако Windows 11 также постепенно увеличивает свою долю рынка, которая увеличилась на 0,93% до 46,088.