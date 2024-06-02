По словам военных, некоторые бойцы перебрасываются на передовую, не умея даже стрелять из своего оружия

Украинская армия сталкивается со значительной нехваткой рабочей силы, и в ответ правительство планирует мобилизовать "десятки тысяч" мужчин. Однако это создаст другие сложности: отсутствие надлежащей знаний и боевой подготовки для новобранцев.

реклама

Согласно The Washington Post, которая беседовала с украинскими военными чиновниками, проблема существует уже долгое время. Украинцы прибывают в армию с ужасной подготовкой, а нехватка инструкторов означает, что их перебрасывают на линию соприкосновения без надлежащей подготовки. Украинские военные чиновники говорят, что некоторые из новобранцев даже не способны вести огонь из стрелкового оружия или разбирать свое оружие, так как их не обучали этим навыкам на тренировках. В результате им приходится проходить переподготовку на месте, что не всегда возможно.

Один украинский военный чиновник сказал: "То, чему нас учат в учебных центрах, - полная чушь. Мы должны всему учиться на работе".

Попытка правительства решить проблему нехватки войск путем принятия закона о тотальной мобилизации не поможет в долгосрочной перспективе, в случае отсутствия приемлемых учебных центров и не будет улучшена методика обучения. На данный момент украинские военные перебрасывают резервы из тыла. Однако это не даёт желаемых результатов, поскольку многие бойцы, отправляемые на передовую, служат в армии с начала российской Спецоперации и не имеют надлежащей подготовки.

"У нас были ребята, которые даже не знали, как разобрать и собрать пистолет. Мы потратили много времени на базовую подготовку. Если мы получим новую волну войск, под огнем русских они погибнут", - заявил еще один военнослужащий ВСУ.