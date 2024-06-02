Как правило, компания меняет цена на свои продукты раз в год, однако, на фоне нестабильности в мире приходится отступать от своих традиций.

Rolex SA увеличила стоимость некоторых из своих часов из драгоценных металлов в Великобритании на 4% после того, как цена на золото выросла до рекордного уровня.

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Розничная стоимость хронографа Rolex Daytona из белого золота увеличилась на 4% до 49 312 долларов с 47 412 долларов на 1 июня, согласно информации на веб-сайте швейцарской часовой компании в Великобритании. Цена GMT Master II из желтого золота поднялась до 45 117 с 43 333.

Цены на часы, производимые швейцарской компанией Rolex, являются показателем экономической мощи страны. Rolex производит более 1 миллиона часов в год, с объемом продаж более 11,08 миллиарда долларов. Цена на золото в этом году выросла на 14%, достигнув рекордного уровня в 2 450 долларов за унцию в мае. В ответ на оптимизм относительно снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, цена на золото увеличилась. В то же время британский фунт вырос до самого высокого уровня по отношению к евро с 2022 года.

Rolex повышает цены на золотые часы в Великобритании, что является необычным для компании. Обычно цены на часы повышаются раз в год, в январе, но в этом году пришлось сделать исключение из-за серьезных колебаний валютных курсов и цен на материалы. Ранее Rolex дважды повышал цены в Великобритании в 2022 году, в январе и сентябре, также увеличив цены в европейских странах.