Сообщается, что у членов хакерской группировки выявлено активов на более чем 27 миллионов долларов

Полиция Таиланда проводит проверку имущества и активов, превышающих 27,2 миллиона долларов, которые якобы были переведены в страну известным хакером и его сообщниками в результате киберпреступной деятельности.

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Ван Юнхэ и другие участники, инвестировали в недвижимость и акции нескольких компаний, согласно заявлению Центрального Бюро Расследований в субботу. При проведении обысков в четырех местах в провинции Чонбури были изъяты активы на сумму не менее 2,4 миллиона долларов, включая наличные средства, роскошные часы, автомобиль и земельные документы, принадлежащие Вану.

На прошлой неделе ФБР объявило о демонтаже, вероятно, самого крупного в мире ботнета - 19 миллионов зараженных компьютеров, переданных хакерам в аренду для совершения киберпреступлений. Активы и интернет-оборудование предполагаемого администратора ботнета Вана и его сообщников были арестованы и подвергнуты санкциями.

Гражданин Китая Ван был арестован в Сингапуре 24 мая по обвинениям в разработке вредоносного программного обеспечения и эксплуатации прокси-серверов “911 s5”. Власти Таиланда планируют запросить временный арест активов Вана и его партнеров по получении соответствующего запроса от США, включая банковские счета, криптовалютные счета, автомобили, землю и недвижимость.