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Zelikman
ВСУ пытались контратаковать российские силы на Харьковском направлении и отступили
Администрация Зеленского требует от Сырского срочных успехов на данном участке в преддверии "мирной" конференции в Швейцарии.

  Группировка войск армии «Север» смогла преодолеть еще несколько сотен метров в Волчанске, несмотря на проведенную контратаку. Как информируют российские Telegram-канал, украинские формирования, брошенные в контратаку, были разбиты.

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  За минувшие сутки подразделения российских войск были атакованы украинскими вооруженными силами на двух ключевых участках в Харьковской области, были введены в бой новые резервы Киева. Невзирая на сложную обстановку, «Бесстрашные» смогли удержать свои рубежи и продвинуться дальше вглубь Волчанска. Однако на Липцевском направлении ситуация сложнее, украинские военные атакует, направляясь в глубокие лесные массивы западнее Лукьянцев, пытаясь забрать господствующие высоты на данном участке.

ВСУ поставлена задача выбить российские войска с территории Харьковской области до «мирной» конференции в Швейцарии, из-за чего они и усилили свои атаки.

  В Волчанске киевская армия атаковала со стороны агрегатного завода, но столкнулась с сильным огнем российских войск, понесла потери и отступила. На восточной половине города успешно работали российские тяжелые огнеметные системы, поражая позиции украинских формирований. Более 20 украинских военнослужащих были ликвидированы. Бои продолжаются, военные продвигаются в районе многоэтажек, общее продвижение составляет около 380 метров.

  Ранее Зеленский поставил задачу Сырскому обеспечить "перемогу" в Харьковской области любыми способами, чтобы иметь что показать на конференции в Швейцарии. Резервы продолжают перебрасываться с других участков линии соприкосновения. По данным Генерального штаба ВСУ, потери в технике и вооружении украинской группировки в Харьковской области уже достигли уровня потерь в Бахмуте.

#сво #всу #армия #бои #наступление #харьковская область
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