Сама компания Intel еще не начала продажи, а все продукты на сайте представлены как товары от Lenovo

Европейская компания, специализирующаяся на продаже IT-технологий, недавно опубликовала на своем интернет-сайте шесть чипов Sapphire Rapids Refresh, предоставленных автором Momomo_us. Все эти чипы имеют логотип Lenovo, что позволяет предположить, что они предназначены для рабочих станций Lenovo, включая ThinkStation.

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Хотя официального выпуска чипов серии Xeon W3500 от Intel еще не произошло, некоторые компании выразили желание приобрести последние рабочие станции Intel для преимущества в сравнении с процессорами AMD Threadripper и Threadripper Pro.

Ранее были представлены результаты бенчмарков для этих чипов в феврале прошлого года, показывающие, что W5-3535X превосходит процессоры Sapphire Rapids четвертого поколения в многопоточных рабочих нагрузках. Специалист по аппаратному обеспечению Momomo_us также поделился спецификациями новых процессоров Sapphire Rapids Refresh, отмечая, что чипы нового поколения обладают минимум четырьмя высокопроизводительными ядрами и небольшим увеличением TDP.

Дополнительные ядра в этих новых чипах обеспечат дополнительную производительность пользователям, работающим с многопоточными рабочими нагрузками. Топовый процессор AMD Threadripper Pro 7995WX может похвастаться 96 ядрами, что на 52 больше, чем у премиального предложения Intel.

AMD Threadripper Pro 7995WX значительно дороже, чем сопоставимое предложение от Intel. Сам Threadripper Pro 7995WX стоит не менее $10 998 на Amazon, в то время как текущий топовый процессор Intel, 36-ядерный Intel Xeon W9-3475X, доступен за немного менее $4000. Однако, конкурент AMD, 32-ядерный Threadripper Pro 7975WX, предлагает более доступную цену в $3900.

Процессоры следующего поколения Intel Emerald Rapids предназначены для наиболее требовательных приложений, в то время как чипы Sapphire Rapids Refresh Xeon W предназначены для профессионалов в сфере творчества. Эти чипы обеспечивают необходимую мощность без дополнительных функций, которые все равно не будут использованы в их приложениях.